اليوم السابع
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تضامن الغربية: حملات توعية حول أهمية مياه الشرب النقية

الخميس، 27 أبريل 2023 01:33 م
تضامن الغربية: حملات توعية حول أهمية مياه الشرب النقية جانب من التوعية
الغربية محمد طارق

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أطلقت مديرية التضامن الاجتماعى في محافظة الغربية، بالتعاون مع فرع جمعية الأورمان، عدة حملات الكترونية تستهدف التوعية حول أهمية مياه الشرب النقية النظيفة، ونشر وتعريف المواطنين بحجم سلوكيات الحفاظ على مياه الشرب. 
 
وأكد أحمد حمدي وكيل التضامن الاجتماعي، أن الحملة في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية والجمعيات الاهلية، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من الحملة تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا  تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه  المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، وذلك من خلال تحفيز وتشجيع المواطنين على التبرع لتركيب أكبر عدد من وصلات المياه ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجًا .
 
 
وقال إن الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجًا.
 
وأضاف أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء محافظة الغربية، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

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