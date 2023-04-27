محافظ الإسماعيلية يتابع جاهزية صوامع المحافظة لاستقبال محصول القمح

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، جاهزية صوامع الإسماعيلية لاستقبال محصول القمح لبدء عملية توريده من المزارعين، وذلك من خلال اللجنة العليا المُشكَّلة برئاسته وعضوية كل من مديريتي التموين والزراعة والبنك الزراعي وباقي الجهات المعنية.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية مديريتي الزراعة والتموين بتكثيف التوعية للمزارعين بتعليمات التوريد والاستلام لمحصول القمح هذا العام.

من جانبه، أوضح المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أنه تم تفقد المساحات المنزرعة بمحصول القمح ومتابعة حصاد الذهب الأصفر بعدة مواقع وقامت فرق المرشدين الزراعين ببحث وتوعية المواطنين على توريد كافة الإنتاج من القمح إلى الشون المعدة لذلك لما يمثله من أهمية كمحصول استراتيجي في ظل الظروف الاقتصادية والعالمية المحيطة.

وتفقد رئيس مركز ومدينة فايد مركز التجميع بشونة أبوسلطان والتأكد من جاهزية الشونة وتبخرها وتوافر وسائل مقاومة الحشرات والقوارض وكذا احتياطيات الحريق.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، تفعيل توجيهات المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات وحسن معاملة المواطنين المزارعين والتأكد من الوزن السليم للجوالات.

كان مجلس الوزراء قد وافق في يناير الماضي، على حافز إضافي لتوريد أردب القمح المحلي لموسم 2023 بقيمة 250 ‏جنيهًا، وبذلك يصبح سعر توريد الأردب 1250جنيهًا بدلًا من سعر 1000 جنيه، ‏الذى سبق الموافقة عليه. ‏

يأتي هذا القرار في ضوء التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بضرورة مراجعة أسعار المحاصيل الاستراتيجية، مع وضع ‏سعر مُحفز، نظرًا للظروف العالمية، مما يساعد على تشجيع الفلاحين والمزارعين على ‏التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح.‏