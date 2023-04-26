إزالة 4 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بمركزى أبوصوير والقنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية بالتصدي لكافة أشكال التعدِّي والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حيث تمكنت الوحدات المحلية بالمراكز والقرى من تنفيذ 4 حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص فى مركزى وابوصوير والقنطرة غرب.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، اليوم الأربعاء، بمتابعة أعمال تنفيذ حالتي إزالة، لمخالفات بالبناء بدون ترخيص بقرية السبع آبار الغربية.

حيث تم تنفيذ إزالة لمنزل مكتمل البناء، على مساحة 80 متر، بعزبة أبوجازية 2.

كما تم فك شدة خشبية لسقف دور أول علوي على مساحة 100متر.

وتمت الإزالة بحضور رئيس وسكرتير القرية، ومسئولي الإدارة الهندسية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقامت الوحدة المحلية لقرية أبوخليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، اليوم الأربعاء، بتنفيذ إزالة فورية، لتعدٍّ بالبناء بدون ترخيص، عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض على مساحة 130 متر تقريبًا، وذلك بمنطقة الكوبري الجديد.

كما تم تنفيذ إزالة لأعمدة شدة خشبية لدور أول علوي بدون ترخيص وذلك بمنطقة عزبة الزقازيق.

وتم تنفيذ الإزالات بشكل فوري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.