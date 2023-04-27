محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام فرنسا تعزيز سبل التعاون

في البداية، رحب المحافظ بالسفير، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين حيث يجمعهم التعاون المثمر في كافة المجالات، وأعرب عن حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لتطوير وتعزيز العلاقات بين الجانبين على كافة الأصعدة.

من جانبه، شكر السفير المحافظ على حفاوة الاستقبال، وقام بعرض نبذة عن منطقة نيس كوت دازور بفرنسا، حيث نقل رغبة رئيس منطقة نيس كوت دازور بفرنسا لتعزيز التعاون بين مدينة نيس بفرنسا ومدينة الإسكندرية بمجالات تبادل الخبرات التعليمية و السياحة و التراث والاقتصاد.