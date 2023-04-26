محافظ الغربية يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية واستثمار أراضى أملاك الدولة

عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية مساء اليوم، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022- 2023، إلى جانب مناقشة موقف استثمار قطع الأراضى التابعة لأملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ونجوى العشيرى السكرتير العام، وعلى عبد الستار السكرتير المساعد، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانونى، مديرى إدارات التخطيط، المالية والهندسية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة موقف مشروعات (محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، كوبرى المشاه بطنطا، كوبرى المشاة بالمحلة، ميكنة الديوان وتشغيل تطبيقات جديدة فى إطار خطة المحافظة لرقمنة الديوان).

كما ناقش المحافظ موقف تطوير مصانع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى ودفرة، إلى جانب مناقشة آليات الاستثمار والاستفادة من قطع الأراضى المملوكة للمحافظة، واختتم الاجتماع بمناقشة نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية داخل كافة المدن، إلى جانب مناقشة نسب إنجاز الأعمال فى مشروعات المحاور والطرق الرئيسية والتى تنفذها المحافظة، موجهًا بسرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المحددة موجهًا بالمتابعة المستمرة لكافة الأعمال وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.