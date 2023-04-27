مايكروسوفت تهاجم بريطانيا بعد وقف صفقة استحواذ.. ومسئول: الاتحاد الأوروبى أفضل للعمل

كتبت: نهال أبو السعود

هاجمت مايكروسوفت هيئة مراقبة المنافسة فى المملكة المتحدة لمنعها من استحواذ الشركة على شركة الألعاب Activision Blizzard مدعية أنها تظهر أن الاتحاد الأوروبي الآن مكان أفضل للأعمال من بريطانيا.

وقال براد سميث ، نائب رئيس مايكروسوفت ، إنه كان "يومًا سيئًا لبريطانيا" بعد أن منعت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) مايكروسوفت من شراء شركة الألعاب في صفقة استحواذ بقيمة 68.7 مليار دولار ما يعادل 55 مليار إسترليني وسط مخاوف من أن الارتباط قد يؤدى إلى ابتكار أقل.

ووصف سميث القرار بأنه "ربما أحلك يوم" فى تاريخ مايكروسوفت الممتد 40 عامًا في المملكة المتحدة، وشن هجومًا على هيئة مراقبة المنافسة وقال إن القرار "سيهز الثقة بين مجتمع الأعمال في المملكة المتحدة".

وفي حديثة لهيئة الإذاعة البريطانية، قال سميث: "لقد سمعت بالفعل من عدد كبير من جميع أنحاء العالم يشعر الناس بالصدمة، ويصاب الناس بخيبة أمل، وتراجعت ثقة الناس في التكنولوجيا في المملكة المتحدة بشدة".

وأضاف: "بالنسبة لنا جميعًا الذين كان لديهم بعض الأمل في أنه بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستنشئ المملكة المتحدة هيكلًا سيكون أكثر مرونة ، وسيكون أفضل للاستثمار ، وأفضل للتكنولوجيا ، نجد الآن العكس يظهر".

وحث سميث رئيس الوزراء ريشي سوناك على النظر بجدية إلى دور هيئة أسواق المال أو في الرسالة التي أرسلتها المملكة المتحدة للتو إلى العالم من خلال إفشال الصفقة، وأضاف: "لا أعتقد أن الناس سيرغبون في تأسيس شركة في بلد ما ، وبعد ذلك سيكون لديهم منظمون يمنعونهم من بيعها لشركة أخرى إذا حل هذا اليوم".

وتابع: "هناك رسالة واضحة هنا. يعتبر الاتحاد الأوروبي مكانًا أكثر جاذبية لبدء عمل تجاري إذا كنت تريد في يوم من الأيام بيعه أكثر من المملكة المتحدة".

وأضاف سميث، أن "القناة الإنجليزية لم تبدو أبدًا أوسع من أي وقت مضى" - مما يهدد خطط رئيس الوزراء والمستشار جيريمي هانت لتحويل بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مركز مزدهر لشركات التكنولوجيا، وقال: "إنه يترك الناس قلقين ويترك الناس يعتقدون أن العملية في بروكسل في الواقع عملت بشكل أفضل بكثير مما نتحدث عنه الآن في لندن".