بريطانيا توقف استحواذ مايكروسوفت على صانع لعبة Call of Duty وسط غضب المستثمرين

كتبت: نهال أبو السعود

منعت هيئة تنظيم المنافسة في المملكة المتحدة، استحواذ شركة مايكروسوفت على شركة Activision بقيمة 75 مليار دولار ، مما أثار غضب صانع ألعاب الفيديو، الذي وصف بريطانيا بأنها "مغلقة بشكل واضح أمام الأعمال".

ووفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، وجهت هيئة المنافسة والأسواق اليوم ضربة لأكبر صفقة لشركة مايكروسوفت على الإطلاق من خلال استنتاجها أن عملاق البرمجيات يمكن أن يجعل ألعاب Activision حصرية لخدمة الألعاب الخاصة بها.

وقالت Activision ، صانعة اللعبة الناجحة Call of Duty ، إن الحكم يتعارض مع طموحات المملكة المتحدة لتصبح دولة جذابة لبناء أعمال تكنولوجية، ووصفت القرار بأنه "ضرر لمواطني المملكة ، الذين يواجهون آفاقًا اقتصادية صعبة بشكل متزايد" ، مضيفًا: "من الواضح أن المملكة المتحدة مغلقة أمام الأعمال".

في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين يوم الأربعاء ، تعهد الرئيس التنفيذي لشركة Activision ، بوبي كوتيك ، بالقتال من أجل إبرام الصفقة ، وقال إن قرار هيئة أسواق المال كان "بعيدًا عن الكلمة الأخيرة".

على الجانب الاخر، قال براد سميث ، نائب رئيس شركة مايكروسوفت ورئيسها ، إن مجموعته "تظل ملتزمة تمامًا بهذا الاستحواذ وستستأنف قرار الهيئة، محذرًا من أن القرار لا يشجع الابتكار التكنولوجي والاستثمار في المملكة المتحدة.

يمثل الحكم ضربة كبيرة للصفقة ويأتي قبل القرارات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، حيث رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية لمنعها العام الماضي.

يأتي ذلك بعد شهر واحد فقط من تراجع هيئة أسواق المال عن مصدر قلق رئيسي ، في خطوة بدا أنها تحسن فرص إبرام الصفقة حيث كانت الشركات تأمل في طمأنة هيئة أسواق المال بأن اتفاقيات الترخيص الموقعة مع منصات الألعاب السحابية ستكون كافية لإرضاء الهيئة الرقابية.

وقال أحد المساهمين في أكتيفيجن لصحيفة فاينانشيال تايمز إن مايكروسوفت "ستستخدم بالتأكيد كل وسيلة للقتال ، ولكن في نهاية المطاف ، هذه الصفقة قد ماتت بالفعل إنها صفقة زومبي الآن ".