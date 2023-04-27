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قاعدة شرق تستقبل طائرة جديدة تقل مصريين قادمين من السودان

الخميس، 27 أبريل 2023 08:34 م
قاعدة شرق تستقبل طائرة جديدة تقل مصريين قادمين من السودان قاعدة شرق تستقبل الطائرة العاشرة تقل مصريين
كتب الأمير نصرى

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استقبلت قاعدة شرق القاهرة العسكرية الجوية، طائرة جديدة تقل مصريين قادمين من السودان، حيث تم استقبالهم بالأعلام المصرية والورود بعد نجاح السلطات المصرية فى إجلائهم.
 
وقالت مراسلة إكسترا نيوز بقاعدة شرق، إن الطائرة التى هبطت الآن هى العاشرة، لافتة إلى أن كافة الجهات المعنية تقدم جهود كبيرة وكافة التسهيلات والإجراءات، حيث توزع الشئون المعنوية الورود والهدايا التذكارية.
 
تابعت مراسلة إكسترا نيوز: تنسق الجهات المعنية مع كافة الجهات السودانية لتسهيل وتأمين وصول المصريين لنقاط التجمع والتواصل معهم للعودة إلى أرض الوطن، حيث عبر العائدون عن شكرهم لمؤسسات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى على إجلائهم والعودة لأرض الوطن، لافتة إلى أن المصريين يمرون بالممر الشرفى فخرا بالعودة إلى أرض الوطن.
 
 

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