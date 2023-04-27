غدا باليوم السابع.. الرئيس السيسى: مصر تستضيف 9 ملايين ضيف تعاملهم كمصريين

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى: مباحثات مصرية – نمساوية بقصر الاتحادية.. مصر تستضيف 9 ملايين ضيف تعاملهم كمواطنين مصريين.. نستهدف تحقيق زيادة ملموسة فى التبادل التجارى بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات.. وناقشنا الأزمة الروسية الأوكرانية وسد النهضة.. كارل نيهامر مستشار النمسا: مصر حجر راسخ للاستقرار والأمن ونسعى إلى الاستفادة من خبرتها الكبيرة فى مكافحة الإرهاب.

اقرأ فى العدد أيضا..





هانى سرحان: أنا مهووس بالتراث الشعبى وبحثت كثيرا عن أصل «سوق الكانتو».. مؤسسات الدولة تحركت منذ اليوم الأول للأزمة بالسودان لتسهيل وتأمين عودة أبناء مصر الموجودين هناك



تنفيذا لتكليفات الرئيس.. والحكومة تطلق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفورى لرد متأخرات أعباء الصادرات





رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة: مصر تتابع بقلق بالغ تطورات ما يجرى فى السودان الشقيق



ملحمة الإجلاء تتوالى.. «أرقين وقسطل» يستقبلان المصريين والأجانب الفارين من القتال فى الخرطوم.. 0 آلاف يعبرون للأراضى المصرية بسلام منذ الأزمة.. الخارجية تعلن إجلاء 2679 مصريا وتعيد تموضع البعثة الدبلوماسية داخل العاصمة السودانية.. والجيش السودانى يوافق على تمديد الهدنة





مجلس أمناء الحوار الوطنى ينتهى من التصور النهائى للجلسة الافتتاحية.. المجلس يثمن قرارات الرئيس بالعفو عن المحكوم عليهم.. ويؤكد: ستسهم فى مسيرة الحوار.. و3 مايو يشهد حضور جميع أطياف المجتمع



تقليل عدد الأسئلة الموضوعية بامتحانات الثانوية العامة.. وزير التعليم: الأسئلة ستكون محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة





«المالية» تحدد قواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة.. 3500 جنيه الحد الأدنى للدرجة السادسة و4 آلاف للخامسة و6500 للأولى



ملحمة الإجلاء تتوالى.. «أرقين وقسطل» يستقبلان المصريين والأجانب الفارين من القتال فى الخرطوم.. 10 آلاف يعبرون للأراضى المصرية بسلام منذ الأزمة.. الخارجية تعلن إجلاء 2679 مصريا وتعيد تموضع البعثة الدبلوماسية داخل العاصمة السودانية

«الاقتصاد الأكثر تنوعا فى آسيا الوسطى».. طشقند ترفع شعار التعاون والتنمية.. رئيس أوزبكستان: 100 ألف مشروع خلال عام نتيجة الإصلاحات وزيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار ويؤكد: «الاقتصاد الأخضر» هو المستقبل



