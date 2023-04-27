ضبط 9 أطنان قمح محلى داخل مصنع أعلاف بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط مصنع أعلاف بمركز زفتى بداخله 9 أطنان قمح محلي يستخدم في تصنيع الأعلاف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع وخاصة مصانع الأعلاف.

وتشكلت حملة ضمت السعودي عبد الحميد من إدارة الرقابه التموينية، وأسامه ذكي من إدارة تموين زفتي، بالاشتراك مع مباحث التموين، لمتابعة حالة توريدات القمح المحلي موسم 2023 ومصانع الأعلاف بدائرة مركز ومدينة زفتي وضبط المخالفين.

أسفرت الحملة، ضبط مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص بداخله كميه من القمح المحلي موسم 2023 قدرها 9 طن داخل شكائر واستخدامها في غير الغرض المخصص لها وإضافتها للاعلاف الحيوانية، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.