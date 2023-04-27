ضبط 6 أطنان و734 كيلو قمح محلى يستخدم فى تصنيع الأعلاف بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت لجنة مكونة من مديرية التموين برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بالاشتراك مع مباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء بالغربية برئاسة المهندسة حنان عامر، ولجنة المرور المركزية بالمحافظة من ضبط 6 أطنان و734 طن قمح داخل مصنع أعلاف.

يأتى ذلك فى إطار توجيه ضربات استباقية لمحاربة تجار الأقماح المحلية، حيث وردت معلومات عن قيام صاحب مصنع أعلاف بتجميع كميات كبيرة من القمح المحلى لاستخدامه فى تصنيع الأعلاف، وتم استهدافه وضبط 6 أطنان و734 كيلو جرام قمح يتم استخدامهم فى الأعلاف، وذلك بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 67 لسنة 2023 الخاص بتنظيم وتداول القمح المحلى.

وبفحص الأقماح المضبوطة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت بتقريرها أن القمح موسم 2023 بدرجة تقريط 23.5.