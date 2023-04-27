اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أبريل 2023 02:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"التموين والزراعة" بالإسكندرية يتابعان بدء موسم توريد القمح المحلى

الخميس، 27 أبريل 2023 02:07 م
"التموين والزراعة" بالإسكندرية يتابعان بدء موسم توريد القمح المحلى جانب من المتابعة
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقه الدكتور نبيل الششتاوى وكيل وزارة الزراعة، جولات تفقدية لمواقع استلام الأقماح المحلية لهذا العام، وكذلك تفقد أعمال لجان الاستلام التى تتكون من عضو من مديرية التموين والتجارة الداخلية رئيسا و عضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الجهة المسوقة وعضو من جمعية القبانية وعضو من البورصة السلعية كأعضاء.
 
جاء ذلك بحضور المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والمهندسة أمانى حلمى رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين ، حيث بدأت الجولات بزيارة الى صومعة الكينج مريوط حيث تم متابعة أعمال لجنة الاستلام منذ دخول السيارات إلى الصومعة و وزنها و اخذ عينات للفحص وتحديد الرتبة و التفريغ على النقرة وشرح وافى على لوحة التحكم للتحكم فى التخزين والتقليب والتهوية وشفط الأتربة من الخلايا والصرف ، وتوالت الجولات إلى  بنكر شمال القاهرة و بنكر جنوب القاهرة ومتابعة عمليات وآليات التوريد.
 
وفى نهاية الجولات أكد المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة، أنه يتوقع موسم توريد مميز هذا العام نظرا الاستعدادات والسعات التخزينية المعدة لهذا الشأن.
 

الاسكندرية

توريد القمح

صوامع الغلال

موسم توريد القمح



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة