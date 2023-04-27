اليوم السابع
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صحة المنوفية: دعم وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى حميات منوف بـ9 ماكينات

الخميس، 27 أبريل 2023 12:00 ص
صحة المنوفية: دعم وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى حميات منوف بـ9 ماكينات صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور محمد سلامة مدير حميات مستشفى منوف بمحافظة المنوفية، أنه تم تطوير وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى والتى تستقبل مرضى الفشل الكلوى بالعديد من مراكز محافظة المنوفية، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.

وأضاف مدير مستشفى حميات منوف بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم تطوير وحدة الغسيل والتى كانت 13 ماكينة غسيل 22 ماكينة، حيث تم دعم المستشفى ب 9 ماكينات جديدة وتم دخولهم الخدمة ليتم توفير الراحة لمرضى الغسيل الكلوى.

وأضاف سلامه، أن الوحدة تعمل على مدار أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، حيث تستقبل الوحدة يوما لايقل 65 مريض يوميا.

وأكد مدير مستشفى حميات منوف بمحافظة المنوفية، أن الوحدة تعمل 3 شيفات لمرضى الغسيل الكلوى بواقع 4 ساعات للجلسة، مشيرا أننا نعمل من أجل توفير كافة سبل الراحة للمرضى المترددين على وحدة الغسيل الكلوى.

 

 

 

 


محافظة المنوفية

مدير مستشفى حميات منوف

مستشفى حميات منوف

وحدة الغسيل الكلوى



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