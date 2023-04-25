غرفة الأزمات المركزية بصحة المنوفية تتفقد العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات

المنوفية - محمود شاكر

عقدت اليوم غرفة الأزمات المركزية بديوان عام مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اجتماعا بحضور مديري الإدارات المعنية، العلاجي، الرعاية الأساسية، الطوارئ، الصيدلة، الأسنان، التمريض، المستلزمات، الأمن وبمشاركة إدارات الوقائي والأغذية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل والمتابعة المستمرة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بتفقد سير العمل ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وبرئاسة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية.

حيث تم تفقد إنتظام سير العمل بالوحدات الصحية والمستشفيات، ومراجعة الأنضباط الإدارى والتزام جميع المستشفيات وتواجد عضو من فريق الإدارة بكل مستشفى، كما تم التعامل مع أي تقصير ظهر من غياب لأي فرد من أفراد الطاقم الطبي بسد العجز من أقسام أخرى مع محاسبة المقصرين وسد العجز في حالة حدوث ظروف مرضية طارئة لأي من أفراد الأطقم الطبية، وتم التأكد من توافر فصائل الدم والمستلزمات بالمستشفيات وتدوير المستلزمات بين المستشفيات أو صرفها من المخزن الإقليمي في حالة الاحتياج مع مراجعة وجود أسرة عناية كافية والتنبيه بعدم إشغال الأسرة إلا للمستحقين مع مراجعة نسبة الاشغال بالعنايات والحضانات ، ومتابعة حالات الانتظار وتحويل حالات رعاية، حضانات، بنك دم للأماكن المتوفرة.

كما تم التأكيد على أن جميع المولدات تعمل بحالة جيدة وانه لا توجد أعطال بالمصاعد أو اجهزة المعامل والتأكد من وجود أجهزة بديلة لبعض أعطال أجهزة المعامل بالمستشفيات وان جميع الكيماويات والمستلزمات متوفرة ولا يوجد نقص بها، كما تم التواصل مع المستشفيات على مدار الساعة لمعرفة نواقص المستلزمات الطبية والإمداد الفوري لها مع التأكد من أن عدد النوباتجيات كافي لسير العمل بالشكل المطلوب.

وتم مراجعة مرور التفتيش الصيدلي والتأكد من توافر الأدوية وأن الأرصدة تكفي لأكثر من 15 يوما، كما تم التأكد من توافر جميع الأمصال العلاجية والوقائية والتنبيه بالتعامل الفوري مع حالات الغياب بالصيدليات والتحويل للشؤون القانونية.

وفي مجال المبادرات الرئاسية تم التأكد من سير العمل بمبادرة الزواج في جميع الإدارات وتوافر جميع الألبان والصرف لجميع الإدارات، وتم التأكد من إنتظام العمل بمكاتب الصحة ومتابعتها في تسجيل المواليد الوفيات.

على صعيد آخر قامت فرق التفتيش على الأغذية بجميع الإدارات بالمرور للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة للمواطنين ، والجدير بالذكر أنه يتم المتابعة على مدار الساعة مع غرف إدارة الأزمات بالإدارات الصحية والمستشفيات لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.