زراعة الغربية: إصدار أكثر من نصف مليون كارت ذكى للمزارعين بالمحافظة

الغربية مصطفى عادل

قال الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أن محافظة الغربية هى الأولى على مستوى الجمهورية فى تطبيق منظومة الكارت الذكى للمزارعين.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أنه تم اصدار اكثر من نصف مليون كارت ذكى للمزارعين حتى الآن ويستطيع المزارعين أن يحصلوا على كافة الخدمات بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن الهدف من منظومة الكارت الذكى هو إحكام الرقابة على مستلزمات الزراعة وخاصة الاسمدة والمبيدات لضمان وصولها للمزارعين على اكمل وجه لكل منهم حصته المحددة لمنع بيعها بالسوق السوداء.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن الكارت الذكى يستطيع أن يستخدمه المزارعين فى تعاملاته مع الجهات المختلفة ومنها البنك الزراعى خاصة وأن الكارت يكون مسجل عليه جميع البيانات الخاصة بالمزارع والحيازة الزراعية التى يمتلكها مما يسهل على المزارع انهاء تعاملاته المختلفة.