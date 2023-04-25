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توريد 2049 طن و786 كيلو قمح للشون والصوامع بالغربية

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 11:30 م
توريد 2049 طن و786 كيلو قمح للشون والصوامع بالغربية توريد القمح للشون والصوامع بالغربية
الغربية - عادل ضرة

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، عن توريد 2049 طن و786 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة.
 
وأوضح البيان أن شون البنك الزراعي استقبلت 107 طن و966 كيلو، وبلغ ما تم توريده اليوم لشون شركة المطاحن 767 طن و427 كيلو، وبلغ ما سبق توريده 303 طن و518 كيلو بإجمالى 1070 طن و945 كيلو.
 
كما بلغ ما تم توريده اليوم لشون الشركة المصرية القابضة 628 طن و216 كيلو، وبلغ ما سبق توريده 242 طن و659 كيلو، بإجمالى 870 طن و875 كيلو، وبلغ ما تم توريده اليوم بنطاق المحافظة 1503 طن و609 كيلو، وما سبق توريده 546 طن و177 كيلو، بإجمالى 2049 طن و786 كيلو.
 
 
 
 
 

 


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