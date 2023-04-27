وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن الأحداث المأساوية التي تشهدها السودان تثير قلقا بالغا بالنسبة لنا. ندعو أطراف النزاع لإبداء الإرادة السياسية وضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف إطلاق النار".

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أن موسكو تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها في السودان، والتي تشمل إمكانية الإجلاء .

وأوضحت: "بالفعل هناك دول أخرى تخاطبنا بشأن هذه القضية أيضًا، ونحن على اتصال بعدد من الدول بشأن قضايا أمنية. ويمكنني أن أؤكد لكم أن هذا الموضوع قيد الدراسة النشطة ".