رئيس أوزبكستان: الإصلاحات عززت مكانتنا كأكثر اقتصاد متنوع فى آسيا الوسطى

رسالة طشقند – رباب فتحى

قال رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضائيف إن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها دولته عززت مكانة أوزبكستان كبلد يتمتع بأعلى تنوع اقتصادي في آسيا الوسطى.

وأضاف في كلمته فى منتدى طشقند الدولى الثاني للاستثمار فى العاصمة طشقند، والذى يستمر يومين، أنه "في عام واحد ، تم إنشاء حوالي 100 ألف مشروع جديد ، ووصل الحجم السنوي للاستثمارات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار ، أي 3 أضعاف ما كان عليه في عام 2017 ، عندما بدأت الإصلاحات ، وانتشل حوالي مليون شخص من الفقر ، وانخفض معدل الفقر من 17% إلى 14%، وكان هذا الرقم أعلى من 30 في المائة قبل وقت الإصلاحات.

ومن أجل الارتقاء ببيئة التجارة الخارجية والمنافسة إلى مستوى جديد ودخول أسواق جديدة ، أضاف أن بلاده قامت كذلك بتسريع العمل على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقال الرئيس "أود أن أؤكد بشكل منفصل أن متطلبات منظمة التجارة العالمية متوافقة تماما مع محتوى إصلاحاتنا ، ونحن مهتمون بأن نصبح عضوا في هذه المنظمة المرموقة في أسرع وقت ممكن".



اوزبكستان 1



اوزبكستان 2

وأضاف أن المفاوضات مع البلدان الأعضاء ومواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد منظمة التجارة العالمية تجري الآن على قدم وساق.

وفي حديثه ، أشار الرئيس إلى أن إصلاحًا إداريًا جريئًا قد بدأ في نظام السلطة التنفيذية من أجل الحد من البيروقراطية والقضاء على الفساد وإدخال نظام إدارة مدمج وفعال، حيث تم إصلاح جميع الوزارات ، وتم تقليص عددها من 61 إلى 28 ، وتحديد واجباتها وصلاحياتها بشكل واضح.

وأضاف هناك حاجة إلى أساس قانوني أقوى للاستمرار السريع للإصلاحات والتنمية الآمنة والحرة للأعمال في البلاد، مشيرا إلى أن الاستفتاء الوطني على الدستور الجديد سيعقد خلال أيام وسيضمن الإصلاحات التى تبنتها الدولة.



اوزبكستان 3



اوزبكستان 4