150 متحدثا و2500 مشارك.. بدء فعاليات منتدى طشقند الدولى الثانى للاستثمار

رسالة طشقند – رباب فتحى

انطلقت منذ قليل فعاليات منتدى طشقند الدولى الثانى للاستثمار تحت رعاية رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضائيف.

وافتتح الرئيس الجلسة الرئيسية للمنتدى بحضور عشرات من الضيوف، حيث يشمل المنتدى جلسات من بينها 28 حلقة نقاش ومائدة مستديرة، وعدد من الاحتفالات لتوقيع اتفاقيات الاستثمار الرئيسية والعقود التجارية ، ومناقشات حول قضايا الساعة في عالم الأعمال، بما في ذلك الاتجاهات في قطاع الاستثمار، ورقمنة المؤسسات المالية ، والتيار الحديث في السياسة النقدية المتوقعة.

وسيحضر هذه الجلسات أكثر من 150 متحدثًا - رؤساء الشركات العالمية الرائدة ، والصناديق ، والاقتصاديين ، والخبراء من عدة دول - وسيناقشون الاتجاهات في عالم الاستثمار ، وآفاق الطاقة الخضراء ، والتجارة الإلكترونية ، والعديد من الاتجاهات الحالية الأخرى مثل قضايا تعميق التعاون الاقتصادي على المستوى الدولي.



منتدى طشقند

ويحضر الجلسة العامة للمنتدى رؤساء الدول الشريكة والمنظمات الدولية ، مثل رئيس البنك الإسلامي للتنمية ، د. محمد سليمان الجاسر ، رئيس الإدارة الرئاسية، ورئيس مجلس الوزراء لجمهورية قيرغيزستان أكيلبك جاباروف ، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أولجا الجيروفا ، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات سهيل محمد المزروعي ، ووزير التنمية الاقتصادية للمجر مارتون ناجي ومسئولين آخرين.





ووفقا للحكومة الأوزبكية، عُقد أول منتدى في عام 2022 ، وكان المنتدى مهمًا من حيث الاتفاقات التي تم التوصل إليها. وتم إبرام حزمة قوية من العقود الثابتة واتفاقيات الاستثمار بقيمة 7.8 مليار دولار أمريكي. كما توصل الأطراف إلى اتفاقات بشأن تنفيذ مشاريع بقيمة 3.5 مليار دولار.

ويسعى منتدى الاستثمار لهذا العام لتحديث هذه الأرقام وتحسينها.





ويشارك أكثر من 2500 مشارك من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة الدول المستقلة وتركيا والصين وجنوب شرق آسيا والهند ومصر والشرق الأوسط. وشارك العام الماضى بالمقارنة حوالي 1500 شخص.

وسيغطي المنتدى أكثر من 200 من ممثلي وسائل الإعلام ، بما في ذلك ما يقرب من 100 من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية.