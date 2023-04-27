جامعة دمياط تتقدم فى تصنيف الإسبانى للجامعات "سيماجو"

أعلن التصنيف الإسبانى للجامعات سيماجو Scimago نتائج التصنيف والذى يتناول تقييم الأداء البحثى للجامعات العتمد على حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث العلمى للجامعات لعام 2023.

وواصلت جامعة دمياط إدراجها ضمن المؤشر الفرعى لمخرجات الابتكار ضمن المؤسسات Q2، كما تم إدراج الجامعة فى المؤشر الفرعى التأثير المجتمعى لأول مره ضمن المؤسسات Q2.

وظهرت جامعه دمياط فى 13 تخصصا من إجمالى 19 تخصصا تم نشرهم فى نتائج تصنيف سيماجو لعام 2023 جاء أبرزها علوم الكمبيوتر والهندسة والكيمياء والعلوم الاجتماعية والرياضيات والفيزياء، محققة مراكز متقدمة.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، أنه من الملاحظ ظهور تخصصات كالعقاقير والعلوم البيطرية فى الآداء البحثى لجامعة دمياط على الرغم من عدم وجود كليات كالصيدلة والطب البطرى بها، لافتا إلى أن هذا الأمر يعزى هذا التقدم لتشجيع قطاع الدراسات العليا الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من منسوبى الجامعة على نشر بحوث بينية فى كافة العلوم الاساسية والطبيعية.

واضاف رئيس جامعة دمياط، أن الجامعة حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى وجود اهتمام كبير بالتطوير المستمر لأداء كليات جامعة دمياط، موضحا تقديم الدعم اللازم من قبل الجميع من أجل الوصول إلى تلك الأهداف وتحقيقها فى زمن قياسي. مشيرا إلى الدور الذى قدمته هيئة التدريس داخل الجامعة ومسؤولى ملف التصنيف فى ظهور جامعة دمياط بهذا الشكل ودخولها كافة التصنيفات العالمية فى وقت قصير، مطالبا بمزيد من العمل من أجل الاستمرار فى تحقيق تلك النتائج الإيجابية، وتحسين التصنيف العالمى الخاص بالجامعة.

وكان قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة دمياط المركز السادس على مستوى مصر طبقًا لموقع اResearch.com