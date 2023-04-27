توريد أكثر من 1000 طن قمح إلى شون وصوامع محافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور حسني عطيه عزام وكيل وزارة الزراعة فى محافظة بورسعيد، إنه تم توريد أكثر من 1000 طن إلى الآن في شون وصوامع المحافظة.

وأوضح، أنه في الإحصائية الأولية خلال إجازة عيد الفطر تم توريد 192.120 طن من القمح إلى الشون والصوامع في المحافظة، ثم وصلت إلى أكثر من 600 طن، مضيفاً أن عمليات التوريد مستمرة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد، ويختلف السعر حسب درجة النقاء.

وأشار محمد عوض إلى أنه تم تسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، مؤكداً توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة، وتم التسليم فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلى والتى تعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى آخر سيارة توريد، بما فى ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

وأضاف مدير عام التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه بلغ إجمالى توريد وإستلام الأقماح من المزارعين في الأجازة، توريد بنكر شرق الدلتا ما يلى : 14.780 طن بدرجة 23 قيراط، 177.340 طن بدرجة 23.5 قيراط، بإجمالي اليوم 192.120 طن، وبعد ذلك وفي يومٍ واحد تم توريد ما يزيد عن 400 طن، وبعدها أيضاً تم توريد أكثر من 400 طن أخرى.