وزير الزراعة يبحث الترتيبات النهائية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع قيادات الوزارة وبحث معهم اخر ترتيبات الانتقال إلى العاصمة الإدارية والتجهيزات النهائية لانتظام العمل من مقر الوزارة هناك وكذلك الانتهاء من تسكين العاملين وتوفير كافة متطلبات أدائهم لمهام وظائفهم

و بحث أيضا متابعة تشغيل المجمعات الزراعية التى تم انشائها خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى لتطوير الريف المصرى وكذلك الاستعداد للمرحلة الثانية مع تحديد الأولويات الواجب تنفيذها من المجمعات الزراعية بالقرى الاكثر احتياجا.

كما بحث الاجتماع خطة الوزارة فى زيادة نسبة التقاوى المعتمد من الذرة وفول والصويا فى ضوء تفعيل الزراعة التعاقدية وإقبال المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة إلى توفير تقاوى الارز الجيدة للموسم الجديد.

وبحث أيضا التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة وكيفية التعامل معها وكذلك ضرورة اصدار التوصيات والإرشادات للمزراعين والتواجد معهم بصفة مستمرة وتكثيف جهود مكافحة الآفات الزراعية والقوارض خلال فترة الطقس المتغيرة.

ووجه وزير الزراعة خلال الاجتماع باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الأراضى الزراعية.

كما وجه بضرورة الانتهاء من الحصر الدقيق لمساحة القمح وسرعة الانتهاء من محطات شتلات القصب فى كوم امبو ووادى الصعايدة بمحافظة أسوان.

أكد وزير الزراعة على ضرورة تكثيف القوافل البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وكذلك متابعة مشروع تحسين السلالات ومراكز تجميع الألبان.

كما وجه القصير بمتابعة الانتهاء من حصر كافة الأصول ورفع كفاءتها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها كما تناول الاجتماع جهود الوزارة فى مجال الحصر التصنيفى ودراسات التربة للأراضى الجديدة الجارى استصلاحها كذلك جهود منظومة تحديث الري.