تعليم الغربية تعلن إجراءات تقديم اعتذارات المراقبين فى امتحان الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، فتح باب تلقي الاعتذارات الخاصة بالمعلمين المنتدبين لاعمال امتحانات الشهادة الاعدادية.

وأوضح المديرية أنه تحدد يومي 29_30 إبريل الجاري لتلقي الاعتذارات لمن تنطبق عليهم الشروط قانونا بمقر الادارات التعليمية.

وحددت المديرية مقرات تلقي طلبات الاعتذارات بمدرسة سعد زغلول للتعليم الاساسي بإدارة شرق طنطا ، مدرسة طنطا الإعدادية بنات بإدارة غرب طنطا، ومدرسة السيدة زينب الإعدادية بإدارة شرق المحلة ، مدرسة ابو عبيده بن الجراح بإدارة غرب المحلة ، مدرسة السكري الإعدادية بنات بإدارة زفتي ، مدرسو عمار بن ياسر الرسمية للغات بإدارة السنطة ، مدرسة القاضي بكار الابتدائية بإدارة سمنود ، ديوان ادارة قطور التعليمية ، إدارة بسيون التعليمية ، مدرسة كفر الزيات الابتدائية بإدارة كفر الزيات.