اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أبريل 2023 10:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم الغربية تعلن إجراءات تقديم اعتذارات المراقبين فى امتحان الإعدادية

الخميس، 27 أبريل 2023 09:00 ص
تعليم الغربية تعلن إجراءات تقديم اعتذارات المراقبين فى امتحان الإعدادية المهندس ناصر حسن وكيل تعليم الغربية
الغربية - مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، فتح باب تلقي الاعتذارات الخاصة بالمعلمين المنتدبين لاعمال امتحانات الشهادة الاعدادية.

 
وأوضح المديرية أنه تحدد يومي 29_30 إبريل الجاري لتلقي الاعتذارات لمن تنطبق عليهم الشروط قانونا بمقر الادارات التعليمية.
 
وحددت المديرية مقرات تلقي طلبات الاعتذارات بمدرسة سعد زغلول للتعليم الاساسي بإدارة شرق طنطا ، مدرسة طنطا الإعدادية بنات بإدارة غرب طنطا، ومدرسة السيدة زينب الإعدادية بإدارة شرق المحلة ، مدرسة ابو عبيده بن الجراح بإدارة غرب المحلة ، مدرسة السكري الإعدادية بنات بإدارة زفتي ، مدرسو عمار بن ياسر الرسمية للغات بإدارة السنطة ، مدرسة القاضي بكار الابتدائية بإدارة سمنود ، ديوان ادارة قطور التعليمية ، إدارة بسيون التعليمية ، مدرسة كفر الزيات الابتدائية بإدارة كفر الزيات.
 
 
 
 

 


محافظة الغربية

تعليم الغربية

اخبار المحافظات

امتحانات الشهادة الاعدادية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة