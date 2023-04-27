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تعليم الجيزة للطلاب: قدموا الساعة 60 دقيقة قبل امتحانات السبت

الخميس، 27 أبريل 2023 10:59 ص
تعليم الجيزة للطلاب: قدموا الساعة 60 دقيقة قبل امتحانات السبت امتحانات نهاية العام
كتبت - مرام محمد

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مع بدء العد التنازلي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022-2023 للمواد غير المضافة للمجموع التي ستنطلق في محافظة الجيزة يوم السبت المقبل، جددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تنبيهها للطلاب وأولياء الأمور بضرورة تقديم الساعة مع منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 27 أبريل لمدة 60 دقيقة، وذلك وفقاً لنص القانون رقم "24" لسنة 2023م فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى.
 
وجاء نص مشروع القانون كالتالى: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية، هى الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة"، ويأتى ذلك فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.
 
وأكدت المديرية بدء امتحانات "أخر العام" للعام الدراسي 2022/2023 للمواد "خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية الرياضية" طبقا للجداول المعلنة وذلك على النحو التالى:
 
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امتحانات

الشهادة الاعدادية

صفوف النقل

التوقيت الصيفي

تعليم الجيزة

امتحانات نهاية العام

الفصل الدراسي الثاني



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