"الثروة السمكية " تدعم واحة سيوة بمليون زريعة سمكية

مطروح - حسن مشالى

قام فرع هيئة الثروة السمكية بمحافظة مطروح، بدعم واحة سيوة، بمليون زريعة أسماك من أنواع من أسماك المياه المالحة، والعائلة البورية، والبلطى الأحمر، ووضع خطة لتنمية المجارى المائية بواحة سيوة وذلك فى إطار العمل على الاستغلال الاقتصادى لبحيرات ومصارف الواحة، بما يعود بالنفع على أهالى سيوة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح وخاصة في مجال تنمية الثروة الزراعية والحيوانية وزيادة إنتاجية الثروة السمكية.

وأوضح محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، رصدت ضمن خطة تنمية المسطحات المائية للعام 2021/2022، مليون زريعة بلطى نيلى وتم إلقاؤها بالمجارى المائية الرئيسية في واحة سيوة وهى (تابة، أغورمى، الدكرور، المراقى، الإذاعة ، فطناس، جوبا).

وأضاف رئيس مدينة سيوة، أنه مستهدف التوسع في الاستزراع السمكى بالواحة، والعمل على تنفيذ مشروعات تدر دخل للأهالي من خلال تعظيم الاستفادة من مياه المصارف الزراعية، خاصة انها نظيفة من اية ملوثات.

وأكد المهندس أحمد جميل مدير الثروة السمكية بمحافظة مطروح، أن عملية إلقاء الذريعة، تأتي ضمن خطة الهيئة في مشروع تنمية البحيرات، مشيرا إلى استمرار رعاية الأسماك ومتابعتها لحين نموها.