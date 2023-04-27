وزيرة التضامن تفتتح مشروع محطة تحلية قبر عمير بمركز الشيخ زويد.. صور

كتب مدحت وهبة

في إطار زيارتها لمحافظة شمال سيناء افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع محطة تحلية قبر عمير بمركز الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء ، والتي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة إنشائها في ظل بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة شمال سيناء.

وشهد الافتتاح حضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، و اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.

واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور لشرح تفصيلي لأعمال المشروع الذي يتضمن محطة تحلية طاقة 240م/ يوم، وعدد 3 بئر مياه " 2 تغذية محطة + 1 صرف مياه العام"، بالإضافة إلى إنشاء سور مبني إعاشة ومحول كهربائي قدرة 200 ك.ف.أ لتغذية المحطة.

واشادت القباج والحضور بالمشروع الذي يخدم أهالي مركز الشيخ زويد، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا في دعم أي مشروعات تخدم أهالي محافظة شمال سيناء.

كما افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور بئر مياه تجمع أبو مغيض بقرية قبر عمير بمركز الشيخ زويد، ثم قامت الوزيرة والحضور بغرس مجموعة من الأشجار في أرض منطقة البئر.

وشاركت القباج في افتتاح المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الشيخ زويد والذي يأتي في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وكانت زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة شمال سيناء قد شهدت مشاركتها في افتتاح سباق الهجن في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء والذي يستمر على مدار يومين، ويعد واحدًا من أقوى الأحداث على الساحة المصرية والعربية في هذا الشأن؛ حيث انطلق بشكل مميز وبطابع سيناوي خاص، وذلك بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والثقافة ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

كما تفقدت القباج خلال الزيارة مركز شباب شهداء الروضة ببئر العبد، وتنفيذ قافلة السعادة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وشهدت ماراثون الرياضة من أجل التنمية ومبادرتي "أنت الأغلى وساند".

وحرصت القباج على لقاء أسر شهداء قرية الروضة ببئر العبد واستمعت لمطالبهم؛ واعدة بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهم، كما التقت السيدات العاملات في الأنوال واللاتي يقمن بتنفيذ السجاد والكليم، مشيرة إلى أن الوزارة يمكنها تقديم منح وقروض لهن لمساعدتهن في تنفيذ مشروعاتهن.

كما التقت وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من الصيادين ببحيرة البردويل، والذين عرضوا مجموعة من المطالب واعدة بدراستها والعمل على تلبيتها.

كما التقت متطوعي الهلال الاحمر المصري في محافظة شمال سيناء، مشيدة بجهود متطوعي الهلال الأحمر المصري في كافة القطاعات والمحافظات.

وعلى هامش انطلاق سباق الهجن ؛ افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي بحضور الوزراء والضيوف معرض المنتجات التراثية واليدوية "ديارنا" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء والذكرى الـ41 لأعياد تحرير سيناء، حيث يشهد المعرض الذي يستمر على مدار يومين مشاركة ما يزيد على 20 عارضًا نصفهم من محافظة شمال سيناء، والباقي من عدد من محافظات الجمهورية، ويعرض المنتجات السيناوية ذات الطابع التراثي المميز فضلا عن العبايات العربية بنوعيها « حريمي – رجالي» والتي تتنوع ما بين الحداثة والتراث، وكذلك إكسسورات العبايات التي تتناسب مع جميع الأعمار والأذواق، بالإضافة إلى المنتجات التراثية واليدوية الأخرى التي تتميز بها سيناء والمحافظات المصرية المشاركة في المعرض.