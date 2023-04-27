اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 08:55 م
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تدريب 110 طلاب من ذوى الهمم على مهن الخياطة والتطريز والنجارة والحاسب الآلى بأسيوط

الخميس، 27 أبريل 2023 08:00 م
تدريب 110 طلاب من ذوى الهمم على مهن الخياطة والتطريز والنجارة والحاسب الآلى بأسيوط جانب من التدريب
أسيوط – هيثم البدرى

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قال على على سيد وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط، أن مديرية القوى العاملة دربت 110 طالب وطالبة من ذوى الهمم على حرف التطريز، والنجارة والحاسب الآلى وذلك من خلال البروتوكل الذى تم توقيعة مع مديرية التربية والتعليم فى إطار إهتمام، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرص الوزير حسن شحاته وزير القوى العاملة على الإهتمام بأبنائنا من ذوى الهمم.

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة، أن المديرية دعمت هذه التدريبات بالمواد الخام، والمدربين، والأدوات الكتابية وانتقلت إلى الطلاب فى أماكن دراستهم بمدارسهم وتم عقد هذه الدورات التدريبية التى أسفرت عن تدريب 59 فتاة من ذوى الهمم على مهنة الخياطة والتطريز وتسليمهم شهادات معتمدة من وزارة التضامن بخضوعهم للتدريب ونجاحهم فيه

وأوضح وكيل وزارة القوى العاملة أنه تم عقد 3 دورات تدريبية أخرى بمدارس النور والأمل اسفرت نتائجها على تدريب 32 طالب على مهنة النجارة، و16 آخرين على الحاسب الآلى وتم دعم هذه الدورات بأمهر المدربين التابعين لمديرية القوى العامة

وأكد وكيل الوزارة أن الدورات مستمرة لتأهيل ابنائنا من ذوى الهمم لسوق العمل

 

 

 

 

 


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