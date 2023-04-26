اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:41 م
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تحرير 213 مخالفة لمنشآت بكفر الشيخ وتدريب الراغبين على عدد من المهن

الأربعاء، 26 أبريل 2023 12:26 م
تحرير 213 مخالفة لمنشآت بكفر الشيخ وتدريب الراغبين على عدد من المهن حازم على حسن وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال حازم على حسن، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، إنه تم التفتيش على 28 منشأة بها أكثر من 50 عامل، ووجهت لها انذار لها ومنحت مهلة، لاستيفاء شروط السلامة المهنية، كما جرى التفتيش على 257 منشأة أقل من 50 عامل، وتبين استيفاء 114 منشأة للشروط، وانذار 143 منشأة، وجرى إعادة التفتيش على 237 منشأة، انتهت بتحرير 37 محضر سلامة.

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة، وفي مجال بحوث العمالة والتدريب المهني، تم عمل قياس مهارة لـ 600  حالة، وتم عمل ترخيص مزاولة مهنة لـ 600 حالة، وعقد دورتين خياطة وتفصيل ل27 متدربة، ودورة تبريد وتكييف ل 9 متدرب، وعقد دورة صيانة اجهزة منزلية، لـ 9 متدربين، في مجال تفتيش العمل، تم التفتيش على 593 منشأة تفتيش دور ، ويوجد بها 6657 عامل، و تم تحرير 33 محضر عمل، كما شن تم 25 حملة تفتيش شامل على 10 منشآت يوجد بها 6 عامل، وجرى التفتيش على 5 منشأة يوجد بها 3 عامل.

وقال حسن، إنه تم توفير 60 فرصة عمل للفتيات بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بسيدي سالم ومطوبس وبيلا والرياض والحامول ودسوق، حاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وفوق المتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


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