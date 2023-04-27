انتهاء أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد صرف صحي محطة المحمودية بديروط

أسيوط -هيثم البدرى

أعلنت محافظة أسيوط انتهاء اصلاح الكسر المفاجئ في خط طرد محطة صرف صحي المحمودية بمركز ديروط والتابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي - والذي تعرض لكسر مفاجئ مساء أمس مؤكدًا انتهاء الإصلاح دون اللجوء الى قطع المياه .



كان محافظ أسيوط، قد تلقى إخطارًا مساء أمس الاربعاء من غرفة إدارة الازمات، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بحدوث كسر مفاجىء بخط طرد محطة صرف صحي المحمودية بمركز ديروط ،وتم اخطار رئيس مركز ومدينة ديروط ورئيس شركة المياه وباقى الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الموقف واصلاح الكسر فى أسرع وقت .



وأشار المحافظ، إلى إنه تم التعامل مع الأزمة بنجاح ومواجهة الاثار السلبية التى ترتبت عليها حيث تم التنسيق بين محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس على الشرقاوى رئيس شركة مياه الشرب ،والصرف الصحى بأسيوط والتواجد فى موقع الازمة لحين انتهاء الاصلاح وتم الدفع بفريق الصيانة ،والغطاسين التابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والاستعانة بأحدث المعدات بالشركة من سيارات الكسح للقيام بأعمال إصلاح خط الطرد في وقت قياسي استغرق 4 ساعات ، دون اللجوء الى قطع المياه ، وعدم تأثر الخدمة بالمنطقة حيث تم كسح مياه اصلرف من خط الطرح بواسطة سيارات الشركة وتم تفريغها بمحطات الصرف بالمنطقة بطريقة أمنة .



ووجه محافظ أسيوط، الشكر لمسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وفرق الصيانة والطوارئ لجهودهم في إصلاح خط الطرد وسرعة التعامل مع الموقف واصلاح الخط ،مشيدا بجاهزية فرق الصيانة والطوارىء بالشركة للتعامل مع اية طارىء باستخدام احدث وسائل الاصلاح والصيانة .



كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن فتح قنوات التواصل مع المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي أو من أي محمول 01280733990 أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891 أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي، والموبيل أبليكيشن وبرامج الـCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية.







