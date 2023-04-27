اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 22 رحلة طيران من 7 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي ، اليوم الخميس، 22 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 148 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم فور وصولهم لأرض المهبط .

وتبين حسب جداول رحلات اليوم تصل خلاله 4 رحلات من التشيك، ورحلة واحدة من بولندا، و3 رحلات داخلية من مطار القاهرة، ورحلتين من سويسرا ورحلة من النمسا، و5 رحلات من المانيا، ورحلة من هولندا، ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من ايطاليا .

كما كشفت جداول التشغيل الأسبوعية أن المطار استقبل ويستقبل منذ السبت وحتى غدا الجمعة 148 رحلة بواقع ارتفاع فى معدلات الوصول 14 رحلة عن الأسبوع الماضى.

كما تبين أن تلك الرحلات التى وصل اغلبها على مدار الأسبوع وصلت من 11 دولة أوروبية مختلفة، وان هناك توقعات بارتفاعات معدلات وصول الرحلات الإيطالية خلال الاسابيع القليلة المقبلة.