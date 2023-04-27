وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الخميس، "نحن على استعداد للترحيب بأي شيء يمكن أن يساعد في إنهاء الصراع في أوكرانيا في وقت أقرب، وأيضا يساعد روسيا على تحقيق جميع أهدافها، نحن على استعداد للترحيب بذلك، أما بالنسبة لحقيقة اتصالاتهم فهي مسألة سيادية للبلدين تتعلق بشكل حصري بالحوار الثنائي بينهما"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وذكر المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه أي خطط لإجراء اتصالات مع نظيره الصيني شي في المستقبل القريب.

كان شي قد أجرى أمس الأربعاء أول اتصال هاتفي له مع زيلينسكي منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس الصيني استعداد بكين للمساعدة في التفاوض لإنهاء الصراع، كما أعلن عن خطط لإرسال مبعوث صيني خاص لشؤون أوراسيا إلى أوكرانيا ودول أخرى من أجل مناقشة شاملة لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية مع جميع الأطراف المعنية.

وعلى صعيد آخر، اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسي ماريا زاخاروفا، البلدان الغربية بالتخطيط للهجوم المضاد الذي قد تشنه قوات كييف على الجيش الروسي مستقبلا.

وقالت زاخاروفا -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم- إن الغرب سيفعل كل ما بوسعه ليكون الهجوم الأوكراني المضاد على الجيش الروسي ناجحا، مؤكدة أن الغرب لا يخفي وقوفه وراء التخطيط العسكري التكتيكي والاستراتيجي في هذا الشأن.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إلى أن الدول الغربية تطالب من خلال تصريحات ممثليها بإلحاق أكبر قدر ممكن من الخسائر بروسيا ما يثبت مشاركتهم المباشرة في النزاع الأوكراني.

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت قيادة العمليات الشمالية التابعة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية هاجمت إقليم سومي ثماني مرات اليوم الخميس، مستخدمة أسلحة مختلفة.

وذكرت القيادة - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - " حتى الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، أطلقت القوات الروسية النار على حدود منطقة سومي ثماني مرات أخرى، واستخدمت قذائف مورتر ومدفعية وصواريخ من طائرة هليكوبتر"

وأوضح البيان:" أن القوات الروسية هاجمت في ليلة أمس منطقة سومي خمس مرات بمختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك قنبلة جوية موجهة وألحقوا أضرارًا بمبنى مؤسسة تعليمية ومباني سكنية قريبة".

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 670 جنديا أوكرانيا، وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24"، و21 طائرة مسيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الخميس، أن الضربات الجوية ونيران المدفعية الروسية رصد أعمال 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في مدينة لوجانسك ومنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو 110 جنديا، وتدمير مدرعتين قتاليتين و3 مركبات إضافة إلى راجمة "جراد".

وأصابت نيران المدفعية الروسية عددا من الأهداف الأوكرانية في دونيتسك ولوجانسك، حيث قتلت أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، ودمرت مدرعة قتالية، ومركبتين، ومدفع هاوتزر D-30، ومدفع "جفوزديكا".

وفي اتجاه دونيتسك، نجحت القوات الروسية في السيطرة على 4 أحياء في مدينة أرتيوموفسك (باخموت الأوكرانية)، حيث أتمت وحدات المدفعية 59 مهمة لإطلاق النار، وبلغت الخسائر الأوكرانية أكثر من 400 جندي، وتدمير مدرعتي مشاة، و6 مدرعات قتالية، و4 مركبات، ومدفع هاوتزر، إضافة إلى مدفع "جفوزديكا".

وفي اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، تم قتل 60 جنديا أوكرانيا وتدمير مدرعة لنقل الجنود، ومركبة قتالية لنظام الصواريخ المضادة للطائرات (Tor-M1)، و3 مركبات، ونظام مدفعي (M777) أمريكي الصنع، كما تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء رقم 72 الميكانيكي.

وفي اتجاه خيرسون، تم تصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا و4 قاذفات لنظام الصواريخ "إس-300" المضادة للطائرات، ومدفع "جيبارد" المضاد للطائرات ألماني الصنع، وسيارتين، ومدفعي هاوتزر D-30.