"القاهرة الإخبارية": 17 طائرة نقلت مصريين وجنسيات أخرى من السودان فى يومين

كتب الأمير نصرى

قال الإعلامي همام مجاهد موفد قناة "القاهرة الإخبارية" إلى قاعدة شرق القاهرة، إن الطائرة السادسة، اليوم فقط، وصلت إلى المطار، تحمل على متنها عددا من المصريين القادمين من السودان.

وأضاف فى إفادته على الهواء، أنه من المفترض أن تسير القوات المسلحة المصرية 10 طائرات اليوم من مطارات بورتسودان ودنقلة لمتابعة نقل المصريين والجنسيات الأخرى من السودان، ليكون مجموع الرحلات في يومين 17 رحلة.

وأوضح أن عدد الركاب القادمين فى الرحلة الواحدة يتراوح ما بين 60 إلى 140 راكبا، تكون الأولوية للمصريين وقد تضم جنسيات أخرى وبعض الإخوة السودانيين.

ونقل همام لحظات رائعة لوصول المواطنين إلى أرض وطنهم، بعد ما عانوه في السودان من أهوال، حيث استغرق الوصول للقواعد العسكرية أكثر من 30 ساعة، حيث استقبلتهم السلطات وذويهم بالترحاب في المطار.