وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع الأمني في الدولة الأفريقية مؤخرا، قال تان إنه لحماية أرواح وممتلكات المواطنين الصينيين هناك، أرسل الجيش الصيني سفنا بحرية إلى السودان أمس الأربعاء لإجلاء الصينيين، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن "الوضع الأمني في السودان مستمر في التدهور في الآونة الأخيرة"، ولم يحدد عدد السفن الحربية التي أرسلت لإجلاء الرعايا الصينيين.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، يوم إنه حتى الآن، تم إجلاء أكثر من 1300 صيني بسلام، مشيرة إلى أنه في إطار التمسك برؤية مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، ساعدت الصين مواطني خمس دول أخرى على الإجلاء على متن السفن الصينية.