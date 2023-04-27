اليوم السابع
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"الصحة": لقاح الالتهاب الكبدى بى لا يسبب الإصابة بالمرض

الخميس، 27 أبريل 2023 12:56 م
"الصحة": لقاح الالتهاب الكبدى بى لا يسبب الإصابة بالمرض التهاب الكبد الفيروسى
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح التهاب الكبد الفيروسى B آمن وفعّال ويحمي من الإصابة بالعدوى مدى الحياة.
 
وأضافت أن إن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه آمن وفعال فى الحماية من العدوى مدى الحياة، ووجهت المواطنين بالحصول عليه.
 
وكانت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا)، أكدت أن الشركة توفر تطعيمات الالتهاب الكبدى بى بسعر 35 جنيهًا للجرعة للكبار والصغار.
 
وقالت رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا) فى تصريحات لــ"اليوم السابع" إن وزارة الصحة ألزمت جميع المرضى المتعافين من فيرس سى بالحصول على طعم فيرس بى، كونهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس من غيرهم.
 
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الصحة

الالتهاب الكبدى بى

الامصال واللقاحات



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