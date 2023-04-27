"الصحة": لقاح الالتهاب الكبدى بى لا يسبب الإصابة بالمرض

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح التهاب الكبد الفيروسى B آمن وفعّال ويحمي من الإصابة بالعدوى مدى الحياة.

وأضافت أن إن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه آمن وفعال فى الحماية من العدوى مدى الحياة، ووجهت المواطنين بالحصول عليه.

وكانت الدكتورة هبة والى، رئيس الشركة المصرية للأمصال واللقاحات (فاكسيرا)، أكدت أن الشركة توفر تطعيمات الالتهاب الكبدى بى بسعر 35 جنيهًا للجرعة للكبار والصغار.