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الصحة: إجراء 1.8 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

الخميس، 27 أبريل 2023 09:00 ص
الصحة: إجراء 1.8 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم الانتهاء من إجراء مليون 1.8 مليون عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تابعت أكثر من 26 ألفا و555 حالة بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير 2023 إلى منتصف شهر مارس الجاري، بالإضافة إلى استقبال 90 ألفا و991 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة.
 
وقال إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن المرضى يتم توزيعهم مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة. 
 
وأضاف أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظارمجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

قوائم الانتظار

الصحة

الأورام

مرض السرطان

زراعة الكلى

قسطرة القلب

مرضى القلب

اليوم السابع بلس



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