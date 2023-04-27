اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 03:50 م
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السيطرة على حريق توك توك داخل بنزينة بالشرقية

الخميس، 27 أبريل 2023 03:07 م
السيطرة على حريق توك توك داخل بنزينة بالشرقية حريق توك توك- أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في مركبة توك توك داخل محطة وقود في بندر منيا القمح، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محطة وقود سيارات في بندر منيا القمح.
 
على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 5 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين نشوب الحريق في مركبة توك توك داخل محطة وقود في بندر منيا القمح، وذلك أثناء وجود المركبة للتموين من المحطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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