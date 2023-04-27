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السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات منتصف الليل استعدادا للتوقيت الصيفى

الخميس، 27 أبريل 2023 10:58 ص
السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات منتصف الليل استعدادا للتوقيت الصيفى القطارات - ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تعدل هيئة السكة الحديد مساء اليوم، الساعة 12 منتصف الليل، مواعيد عدد من القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري وذلك بمناسبة العمل بنظام التوقيت الصيفي ابتداء من منتصف الليل، حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.
 
وأكدت هيئة السكة الحديد، العمل بالتوقيت الصيفي من خلال تنفيذ الآتي:
 
- عند تمام الساعة 23:00 اليوم يقدم التوقيت ستين دقيقة ( ساعة ) فتصبح الساعة 24:00، ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات بأكشاك البلوك والأبراج والمحطات.
 
- أكشاك البلوك التي تقفل ليلاً قبل الساعة 23:00 يقدم بها التوقيت ستين دقيقة بعد تبادل علامة القفل ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات بهذه الأكشاك من هذا الوقت تقوم القطارات وفقا لمواعيدها المدرجة بالجدول والمعمول به حاليا والتعليمات اللاحقة.
 
- القطارات التي تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها بعد التوقيت الجديد، وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة، حتى تصل إلى محطة الوصول الانتهائية خطوط الطوالي في هذه الليلة فقط.
 

القطارات

مواعيد القطارات

قطارات السكة الحديد

مواعيد قطارات السكة الحديد

التوقيت الصيفي



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