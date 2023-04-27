السفارة الألمانية تشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء رعايا الدول الأجنبية من السودان

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة، نجاح مهمتها في إجلاء 700 شخص من أكثر من 40 دولة وإيصالهم إلى بر الأمان خلال ثماني رحلات جوية، في ظروف صعبة للغاية.

وشكرت السفارة الألمانية مصرفي بيانها المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "نود أن نشكر كل مَن قدّم المساعدة، خاصة شركائنا المصريين، الذين جعلوا التحليق نحو السودان ممكنًا."

على صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفى، أن الجيش الصينى أرسل سفنا حربية إلى السودان ل إجلاء الرعايا الصينيين هناك.

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع الأمني في الدولة الأفريقية مؤخرا، قال تان إنه لحماية أرواح وممتلكات المواطنين الصينيين هناك، أرسل الجيش الصيني سفنا بحرية إلى السودان أمس الأربعاء لإجلاء الصينيين، بحسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن "الوضع الأمني في السودان مستمر في التدهور في الآونة الأخيرة"، ولم يحدد عدد السفن الحربية التي أرسلت لإجلاء الرعايا الصينيين.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، يوم إنه حتى الآن، تم إجلاء أكثر من 1300 صيني بسلام، مشيرة إلى أنه في إطار التمسك برؤية مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، ساعدت الصين مواطني خمس دول أخرى على الإجلاء على متن السفن الصينية.