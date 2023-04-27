اليوم السابع
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"السباعى" وكيلا لوزارة الأوقاف بالبحر الأحمر خلفا لـ"الشيمى"

الخميس، 27 أبريل 2023 03:12 م
"السباعى" وكيلا لوزارة الأوقاف بالبحر الأحمر خلفا لـ"الشيمى" الدكتور هانى عنتر السباعى وكيلا لوزارة الأوقاف بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارا بتعين الدكتور هانى عنتر السباعى، وكيلاً لوزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، خلفا للدكتور محمود الشيمى.
 
يذكر أن الدكتور السباعي، تدرج في المناصب القيادية بوزارة الأوقاف، حيث تولى منصب مدير الدعوة بمديرية أوقاف دمياط، ثم تم تكليفه بالعمل مديرا عاما لشئون القرآن الكريم بالوزارة، وذلك في مايو لعام 2021.
 
كان هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كل عمال مصر بمناسبة عيدهم الذي تحتفي به الدولة المصرية في الأول من مايو كل عام، تقديرًا لهم ولجهودهم في خدمة الوطن، مبينًا أن الإسلام يُكرِّم العامل المجتهد؛ فعندما أمسك نبينا (صلى الله عليه وسلم) بيد أحد أصحابه فوجدها خشنة من أثر العمل، قال: "هذه يد يحبها الله ورسوله"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "خيركم من يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود (عليه السلام) كان يأكل من عمل يده" ، وقال (صلى الله عليه وسلم)" منْ أَمسَى كالًّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ"، وكان (صلى الله عليه وسلم) يقول" لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ".
 

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