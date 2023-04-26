وزير الأوقاف: تحية للعمال فى عيدهم.. ويؤكد: العمل شرف

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كل عمال مصر بمناسبة عيدهم الذي تحتفي به الدولة المصرية في الأول من مايو كل عام، تقديرًا لهم ولجهودهم في خدمة الوطن.

مبينًا أن الإسلام يُكرِّم العامل المجتهد؛ فعندما أمسك نبينا (صلى الله عليه وسلم) بيد أحد أصحابه فوجدها خشنة من أثر العمل، قال: "هذه يد يحبها الله ورسوله"، وقال (صلى الله عليه وسلم): "خيركم من يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود (عليه السلام) كان يأكل من عمل يده" ، وقال (صلى الله عليه وسلم)" منْ أَمسَى كالًّا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ"، وكان (صلى الله عليه وسلم) يقول" لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ".

كما أن ديننا الحنيف لم يطلب مجرد العمل، إنما طلب إتقانه والمهارة فيه، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّ اللهَ (عز وجل) يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ".