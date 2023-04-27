اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 04:32 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسى يهنئ جمهورية توجو بالعيد القومى

الخميس، 27 أبريل 2023 04:03 م
الرئيس السيسى يهنئ جمهورية توجو بالعيد القومى الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية توجو "فور إيسوزيمنا جناسنجبيه"، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى العيد القومى.


الرئيس عبدالفتاح السيسى

توجو

جمهوريه توجو

العيد القومى لتوجو



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