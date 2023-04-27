الرئيس السيسى يهنئ جمهورية توجو بالعيد القومى

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية توجو "فور إيسوزيمنا جناسنجبيه"، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى العيد القومى.
الرئيس السيسى يهنئ جمهورية توجو بالعيد القومىالخميس، 27 أبريل 2023 04:03 م
الرئيس السيسى
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