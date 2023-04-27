اليوم السابع
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الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ قرارا بشأن مصير صفقة الحبوب عقب المشاورات

الخميس، 27 أبريل 2023 01:44 م
الخارجية الروسية: موسكو ستتخذ قرارا بشأن مصير صفقة الحبوب عقب المشاورات ماريا زاخاروفا
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلادها تدرس حاليا مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشأن صفقة الحبوب، مشيرة إلى أن الوزارات الروسية المختصة تتشاور فيما بينها بشأن هذه المقترحات بهدف اتخاذ القرارات.

وقالت زاخاروفا -في بيان اليوم الخميس- "لقد تلقينا حزمة من المقترحات من الأمين العام للأمم المتحدة، موجهة إلى الرئيس الروسي، بشأن تطوير ومواصلة تنفيذ مبادرة البحر الأسود للحبوب". 

وأضافت "سيُتخذ القرار الروسي بهذا الشأن على أساس نتائج الدراسة المشتركة بين الوزارات الروسية المختصة لهذه المقترحات".

من جانب أخر اتهمت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة بأنها ترد على أي مبادرة سلام في أوكرانيا بتزويد كييف بالأسلحة. 

وقالت زاخاروفا خلال إحاطة صحفية اليوم الخميس: "طوال الوقت ونحن نسجل تناقضات في التصريحات الأميركية، فالأمريكيون يدعون إلى حل الأزمة في ساحة المعركة". 

وأضافت زاخاروفا:"إن الأمريكيين لا يرون إمكانية للمفاوضات، ولم يؤيدوا مبادرة السلام الصينية"، مشيرة إلى أن رد فعل الولايات المتحدة يكمن في زيادة إمدادات الأسلحة وتمويل نظام كييف وجرائمه. 

وتابعت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية:" أن هذا هو رد فعل الولايات المتحدة على خطط ومبادرات السلام، حيث يرون أنفسهم المستفيدين من استمرار الأعمال القتالية".

 


روسيا

الخارجيه الروسيه

صفقه الحبوب

الامم المتحده

جوتيريش



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