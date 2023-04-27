البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات.. والتداولات تجاوزت أكثر من مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 17736 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 3127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 21262 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.88% ليصل إلى مستوى 7397 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 3043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 4631 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3524 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي.

كما أعلنت البورصة، عدم الاعتداد بأثر العمليات المنفذة على أسهم الشركة العربية للصناعات الهندسية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، على سعر الإقفال اللحظي.

وأعلنت البورصة، تنفيذ صفقتين من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركتي بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بحجم تداول 25 مليون سهم بقيمة 51 مليون جنيه للأولى، وبحجم تداول 8.4 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون جنيه للثانية، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات رمكو لإنشاء القرى السياحية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 2 مليون سهم، 2.4 مليون سهم، 10079 سهم، 27 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والقاهرة للزيوت والصابون، وجدوى للتنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا عدد 58 ألف سهم، 4.5 مليون سهم، 37 ألف سهم، 27.3 ألف سهم، 4 أسهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى عدد 1137 سهم، 18 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 182.5 ألف سهم.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، تحقيق إيرادات بلغت 16.2 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 20.9 مليون جنيه خلال عام 2021 بنسبة انخفاض 22.34%، وحققت الشركة خسائر بلغت 1.9 مليون جنيه مقارنةً مع 11 مليون جنيه بنسبة انخفاض 82.6%.

في سياق آخر أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، ببيع أراضي بمنطقة كوم أمبو وغرب الدلتا، وبلغت 1.2 مليون جنيه مبيعات بمنطقة كوم أمبو، و3.5 مليون جنيه مبيعات بمنطقة غرب الدلتا.