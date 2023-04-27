افتتاح مواقع ثقافية ورياضية.. شمال سيناء تواصل الاحتفال بذكرى التحرير

تواصل محافظة شمال سيناء الاحتفال بذكرى التحرير الـ41 لليوم الثالث على التوالى بافتتاح وزراء الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي مشروعات خدمية متنوعة.

واستهلت الاحتفالات اليوم الخميس، بقيام اللواء عبد الفضيل شوشة والدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة بافتتاح تطوير مكتبة العريش لتقدم خدماتها الثقافية لحى العريش بميدان الرفاعى، وتمت إجراءات الصيانة، ضمن خطة صيانة العام الحالي 2023 وتضم حاليًا ما يقرب من 4500 كتاب متنوع في جميع مجالات العلوم والآداب، كما تم افتتاح تطوير مكتبة ضاحية السلام، ضمن خطة صيانة العام الحالي 2023 وقام بعملية التطوير مديرية الإسكان بشمال سيناء، وتبلغ مساحتها 220 مترا، حيث تضمنت أعمال التطوير والصيانة مكتبة الطفل ومكتبة عامة وتم تجهيزها بأحدث الإصدارات لتبلغ عدد محتوياتها إلى ما يقرب من 7800 كتاب لينضم موقعين ثقافيين ليبلغ عدد المواقع الثقافية العاملة التابعة لفرع شمال سيناء (14) موقعًا لتستكمل الثقافة مسيرتها في تقديم الخدمة الثقافية لأبناء سيناء ويهدف استكمال التنمية الشاملة لسيناء.

وبدوره بدأ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جولة افتتاحات مواقع رياضية بالعريش وفعاليات لقاء رياضي ومباراة شاطئية، ووضع حجر أساس مديرية الشباب والرياضة، وافتتاح الملعب الخماسى لنادى نجمة سيناء، وتفقد الاستاد الرياضي، والعروض الفنية والرياضية بالصالة المغطاة، وتفقد الأنشطة الرياضية الخارجية.

وتفقدت الدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن محطة تحلية مياه قبر عمير ونموذج بئر مياه للري بقبر عميرعمير والشلاق والخروبة، كما تواصلت لليوم الثانى والأخير مهرجان الهجن وتوزيع الجوائز.

ومقررا في نهاية اليوم انطلاق فعاليات حفل ساهر يحييه الفنانين هيثم نبيل ومحمود ياسين التهامي ومحمد منير والشاعر هشام الجخ.

وتتواصل الفعاليات الجمعة 28 أبريل بنقل صلاة الجمعة على الهواء والاحتفال بيوم الشهيد.

وتنتقل الاحتفالات يوم السبت 28 أبريل لمدينة بئر العبد بافتتاح موسم صيد بحيرة البردويل من مرسى التلول، ووضع حجر أساس المدرسة البحرية (التلول)، وافتتاح المجمع الأزهرى، وتفقد قرى الصيادين بإغزيوان.