إعادة فتح كوبرى "بنها 3" بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بعد إصلاح الهبوط

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، إعادة فتح كوبرى بنها 3 بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، مساء اليوم الخميس 27 أبريل، عقب انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح لكوبرى بنها 3.

وكان قد تعرض كوبري بنها 3 علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينة بنها لهبوط جزئى بمنطقة محدودة قبل إجازة عيد الفطر المبارك بأيام، وقامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل إجراءات المعاينة وتحديد أعمال الصيانة المطلوبة.

وقامت الهيئة بتكليف شركة النيل العامة للإنشاء والطرق بأعمال الصيانة المطلوبة للكوبرى، وحيث أتمت الشركة التابعة لوزارة النقل أعمال صيانة وإصلاح الكوبرى تحت إشراف منطقة الأولي المركزية بهيئة الطرق والكبارى، وتم فتح الكوبرى أمام حركة المرور بطريق الإسكندرية الزراعى مساء اليوم.