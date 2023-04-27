إصابة 7 أشخاص بينهم طفلين فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 7 أشخاص من بينهم طفلين، فى حوادث متفرقة بمركزى كفر الشيخ والرياض، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، يفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة، وجار تقديم الإسعافات المطلوبة لهم، وبالفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، "السعيد.ا.ح"، 62 سنة، من كفرالطايفة، "بجروح وكدمات"، فى حادث سيارة، و "محمود.ا.ا" ،24سنة، من الرياض، "بجروح متفرقة بالجسم"، فى حادث انقلاب دراجة نارية، وأصيب، "محمد.ع.م"، 40سنة، من قرية أبو سعيد، "بجروح بالرأس وكدمات"، فى مشاجرة بالقرية.

كما أصيب "محمد.م.ا" ،42 سنة، من سيدي غازي "بجروح في اليد" أثناء دراس القمح، و"محمد.ب.ع" ،40 سنة، من حليس، "باشتباه قطع فى اليد"، أثناء دراس القمح، وأصيب الطفل، "عمار. م.ا" ،5 سنوات، من القنطرة، "بجروح" في مشاجرة مع الأطفال، وأصيبت الطفلة، "فاطمة.ح.ح"، عامين، من الرياض، "بتسمم"، لابتلاع جرعة دواء بطريق الخطأ.