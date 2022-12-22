اليوم السابع
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ضبط تاجر أسماك وسائق بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري بكفر الشيخ

الخميس، 22 ديسمبر 2022 09:32 م
ضبط تاجر أسماك وسائق بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري بكفر الشيخ سلاح ناري- أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ، من ضبط تاجر أسماك، وصديقه السائق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري؛ حيث تم التحفظ على المضبوطات، و تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمان إلى النيابة التى قررت حبسهما.

 

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بقيام تاجر أسماك، وسائق من ذوي المعلومات الجنائية بالترويج للمواد المخدرة بمركز الحامول.ا.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم تمكن المقدم محمد هاني عصر، رئيس مباحث الحامول ومعاونوه من ضبط  المتهمين ، فى أحد الأكمنة المعدة لهما، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى تحمل أرقام 2834 "د.ر.ى"،  وتبين أنهما يدعيان ،  م.ع .ع، 22سنة، تاجر أسماك ، و " م .أ.ع" 26 سنة، سائق، وشهرته تايجر" ويقيمان بمركز الحامول.

 

وبتفتشهما عثر بحوزتهما على نصف كيلو من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، وسلاح ناري " طبنجة" ألمانية الصنع، و5 طلقات تستخدم لذات السلاح ، و2 لوحات معدنية مجهولة ، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19214 لسنة2022، جنايات مركز شرطة الحامول، وأحيل المتهمان إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 


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