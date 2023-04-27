إصابة 10 أشخاص في انقلاب تروسيكلين بالشرقية وقنا

فتحية الديب - صابر سعيد

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل في طريق سامي سعد - الصالحية الجديد بقسم الصالحية الجديدة ب محافظة الشرقية ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل في طريق سامي سعد - الصالحية الجديد بقسم الصالحية الجديدة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.