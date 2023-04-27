إصابة 10 أشخاص في انقلاب تروسيكلين بالشرقية وقنا

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل في طريق سامي سعد - الصالحية الجديد بقسم الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول 5 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.
وتبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل في طريق سامي سعد - الصالحية الجديد بقسم الصالحية الجديدة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
كما أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب تروسيكل عند مدخل قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بمدخل قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي مستشفي طوخ بنقادة.
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