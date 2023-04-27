إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بملاكي على كوبرى الرغامة العلوى، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مرفق إسعاف كفر الشيخ بلاغا من المواطنين بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكي، بجوار كوبرى الرغامة العلوي، فانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من سجلات المستشفى، إصابة كل من أحمد محمد عصام، 21سنة، من برج البرلس، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ونورهان سعد عبدالحميد، 22سنة، من بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وحسناء مصطفى إبراهيم مطر،22 سنة، من البرلس، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومحمود إبراهيم سعيد، 30 سنة، من الرياض، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومحمد أحمد كامل،24 سنة، من الرياض، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وشروق أحمد قادونة، 20 سنة، من بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وشهد مصطفى بحيري، 30سنة، من بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وعمر كامل علاء عبدالمجيد، 19 سنة، من بلطيم، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وشادى حسام خيري، 21سنة، من المنصورة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ومحمد أحمد حامد، 24 سنة، من الرياض، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.