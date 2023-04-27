إصابة طالب على يد آخرين خلال مشاجرة معهم لقيامهم بمعاكسة شقيقته ببنها

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال طالب بالصف الثاني الثانوي، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، إدعاء مشاجرة مع أخرين.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "أحمد م ا"، 18 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي، بجرح طعني نافذ بالصدر، خلال مشادة كلامية مع "ع م ح"، 20 سنة، طالب، مقيم كفر شكر، و"أ م ع"، 14 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم أول بنها، تطورت لمشاجرة بسبب قيام الطرف الأخير بمعاكسة شقيقة الأول، وقام خلالها الأخرين بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وفرا هاربان.

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط الطرف الأخر، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهما تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.